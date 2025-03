Ilrestodelcarlino.it - Goccia fredda sull’Emilia Romagna, poi sollievo con temperature in salita: ecco quando

Bologna, 31 marzo 2025 – Il maltempo ci accompagnerà ancora nei primi giorni di questa settimana in Emiliaunatra martedì e mercoledì manterrà il tempo instabile, nuvoloso e piovoso. Anche il vento non allevierà la situazione poiché per la giornata di martedì è prevista un’allerta con venti di burrasca. Pretty young teenage girl laying on a grass Un miglioramento però dovrebbe arrivare con l’avvicinarsi del weekend – soprattutto tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile –un anticiclone sul Mediterraneo potrebbe portare condizioni meteo più stabili, ma soprattutto un aumento dellefino a 17 gradi (le massime). Anche se poi alla fine del periodo, da domenica 6 aprile, il tempo potrebbe di nuovo peggiorare.Allerta meteo per vento Previsioni meteo martedì 1 aprile Previsioni meteo mercoledì 2 aprile Tendenza meteo da giovedì 3 a domenica 6 aprileminime e massime in aumento Che tempo farà in EmiliaLain arrivo tra martedì e mercoledì “porterà episodi di instabilità sulla nostra regione” caratterizzati da brevi piogge, spiega il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni.