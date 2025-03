Ilfattoquotidiano.it - Gli uccelli delle Galápagos diventano più aggressivi col rumore del traffico: lo studio dell’università britannica

di Valentina ArcovioIl rombo dei motori, i suoni del clacson e in generale il trambusto sulle strade non rendono irritabili solo noi esseri umani, ma anche gli. Un gruppo di ricercatori dell’Anglia Ruskin University (Regno Unito) ha scoperto infatti che i maschi di parula gialla, piccoli volatili canori gialli e verdi che vivono vicino alle strade trafficateisole del Pacifico, hanno un comportamento più aggressivo quando sentono il canto di un altro maschio in presenza dei rumori del. I risultati dello, pubblicati sulla rivista Animal Behaviour, suggeriscono che questi animali si innervosiscono quando ildei veicoli copre i loro canti, che servono da avvertimento nei confronti degli intrusi nel loro territorio. “La comunicazione di solito sostituisce l’aggressione fisica, ma se la comunicazione non è possibile a causa del, la sostituiscono comportamenti rischiosi che potrebbero portare a una rissa”, afferma Ça?lar Akçay, coautore della ricerca.