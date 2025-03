Anteprima24.it - Gli studenti del “Buonarroti” a lezione di innovazione con Its Academy Casa Campania

Tempo di lettura: 3 minutiUn incontro per scoprire le opportunità offerte dal modello 4+2 e dal mondo ITScreando un’occasione concreta per sperimentare le tecnologie più avanzate nel settore dell’edilizia e della progettazione e affacciarsi al mondo del lavoro.Mercoledì 2 aprile, ore 15, glidell’Istituto “” di Caserta parteciperanno a una giornata formativa promossa da ITS, che vedrà tra gli altri la presenza di Maurizio Chiappa, Direttore Generale per l’Iistruzione Tecnica e Professionale e per la Formazione Tecnica Superiore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed Ettore Acerra, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della. Un momento di crescita e orientamento, che avrà anche una forte impronta pratica: grazie alla collaborazione con Leica Geosystems e LineaVerde, glipotranno assistere e prendere parte a dimostrazioni di strumenti tecnici di ultima generazione, fondamentali per il settore delle costruzioni e della digitalizzazione del territorio.