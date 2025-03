Internazionale.it - Gli Stati Uniti non vogliono oppositori nei loro confini

Il rischio di essere espulsi per dissenso nel paese è sempre più concreto, come dimostra l’arresto della dottoranda Rumeysa Ozturk. E nella rete di persone non grate non finiscono solo glipolitici, ma anche semplici sospetti. Leggi