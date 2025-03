Sport.quotidiano.net - GLI SPOGLIATOI. Mister Savini: "Non dobbiamo mollare mai»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Fermana non va oltre il 2-2 in casa del Sora, un risultato che cambia poco in termini di classifica. Non basta una buona prestazione per gli uomini di, con il tecnico gialloblù che prova comunque a guardare il bicchiere mezzo pieno. "La nostra situazione ci imponeva di provare a vincere fino alla fine, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti – dice il–. Abbiamo però accorciato sulla Civitanovese,proseguire sulla nostra strada cercando di ottenere il massimo fino alla fine. Normale che ci servano delle vittorie, magari inanellare una serie di successi, ma bisogna pensare di partita in partita". Queste le prime parole di, che poi ha aggiunto: "Nel primo tempo ci siamo abbassati volontariamente per cercare di ripartire, e in parte ci siamo riusciti.