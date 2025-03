Ilgiorno.it - Gli rubano la bici nella Bergamasca. Grazie al Gps l’81enne la ritrova

Non una sempliceelettrica per Aldo, pensionato di 81 anni di Brivio (Lecco), ma la libertà. La libertà di muoversi e spostarsi da solo, fare la spesa, andare a trovare gli amici. Nei giorni scorsi, mentre era in giro, qualcuno ad Aldo ha rubato la suaelettrica, privandolo della sua libertà. Aldo ha subito denunciato il furto ai carabinieri della compagnia di Zingonia. Per fortuna sulla suaAldo ha installato un dispositivo di localizzazione tramite cui può vedere dove si trovi in qualsiasi momento.a quel dispositivo i carabinieri hanno individuato e ricoverato lain un casolare abbandonato di Bottanuco. Una volta recuperata, l’hanno caricata sulla loro auto di servizio e l’hanno riportata e riconsegnata direttamente a casa di Aldo, che, con i suoi familiari, li ha ringraziati per lae la libertàte.