Gli Houthi segnalano nuovi raid Usa nello Yemen

ROMA (ITALPRESS) – Glisostenuti dall’Iran affermano che almeno una persona è stata uccisa in presunti attacchi aerei statunitensi avvenuti nei pressi della capitaleita controllata dai ribelli durante la notte. L’entità dei danni e delle possibili vittime non è immediatamente chiara. Gli attacchi nei pressi di Sanaa, la capitaleita controllata daglidal 2014, hanno anche ferito altre quattro persone, affermano i ribelli.Il loro canale di notizie satellitare al-Masirah trasmette filmati di vetri rotti disseminati nelle case dopo l’esplosione delle bombe, ma continua a non mostrare gli obiettivi degli attacchi, il che suggerisce che i siti avevano una funzione militare o di intelligence.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo