Gli hotel terra di nessuno, occupanti abusivi portati via dalla polizia a Montecatini

Terme, 31 marzo 2025 – Quell’albergo inutilizzato, nel cuore turistico e termale della città, era l’ideale per trascorrere la notte riparati dal freddo e dal cattivo tempo. Gli agenti del commissariato di, durante un controllo programmato in seguito alla segnalazione dell’attuale proprietà, hanno scoperto cinqueall’exMedineo. Si tratta di 5 cittadini nordafricani: quattro sono richiedenti asilo, mentre uno ha il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Gli stranieri sono stativia, per essere sottoposti alle identificazioni di rito. L’arrivo delladi Stato ha creato un po’ di trambusto nella zona di via Baragiola, dove sorge la storica struttura ricettiva, chiusa da qualche anno e acquistata lo scorso ottobre nell’ambito di una procedura concorsuale.