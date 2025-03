Sport.quotidiano.net - Gli amaranto pareggiano e scivolano all’ultimo posto. Foiano, vince la paura. Domenica serve soltanto un successo

Leggi su Sport.quotidiano.net

0 ANTELLA 0: Lombardini, Di Gregorio, De Pellegrin, Lombardi, Tenti (82’ Ferretti), Costantini, Baroni (88’ Bennati), Cacioppini, Verdelli (80’ Nannoni), Mostacci (76’ Papa), Doka. All. Santoni. ANTELLA: Brunelli, Cipriani, Baggiani (30’ Fanetti), Fratini (91’ Ara), Zefi, Tosolini, Frezza, Calamai (60’ Pecchioli), Santucci (76’ Liguori), Papalini, Batistini. All. Sireno. Arbitro: Danesi di Pistoialadove tra glie l’Antella termina 0-0. Una partita che in caso di vittoria degli ospiti di Agostino Iacobelli (squalificato, in panchina Sireno) avrebbe attivato la forbice e quindi la retrocessione diretta anche degliinsieme all’ultima. Questo almeno alla vigilia dell’incontro. In campo prima Doka per i locali, poi Santucci per i fiorentini non trovano il gol.