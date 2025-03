Ilrestodelcarlino.it - Gli 007 dei lupi: “Branchi in aumento”. E c’è chi fa la tesi

Ferrara, 31 marzo 2025 – Se la prende comoda il lupo di pianura – del resto caccia fino a tardi – e allora non c’è bisogno di alzarsi all’alba per seguirne le tracce. Sono le 8,30, i ricercatori che da anni ‘tallonano’ il nuovo inquilino tra frutteti e strade, si danno appuntamento davanti alla facoltà. La jeep con il logo dell’ateneo è tirata a lucido, al collo il binocolo, nel cofano le fototrappole. Il pieno è stato fatto. Si può partire. Da San Martino, a via Sgarbata, che da San Bartolomeo arriva alle porte della città. Da Cona a Gualdo, a Gambulaga, frazione di Portomaggiore. Ricercatori Unife lungo le strade della provincia, 007 dell’ambiente, il muso del fuoristrada puntato verso le zone dove ci sono stati gli ultimi avvistamenti di. Ormai non sono pochi, una costellazione di segnalazioni, che dal Delta del Po, da Campotto – qui venne avvistato il primo branco a spasso lungo un argine – portano a Bondeno, a pochi chilometri dalla città.