Ilrestodelcarlino.it - "Giustizia per Bonucchi". Si fa avanti un testimone. Spiragli a 4 anni dalla morte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Potrebbero esserci nuovi e importanti elementi per far luce sul caso di Alex, il 25enne modenese morto folgorato nella piscina di un hotel il 4 gennaio 2021, mentre si trovava in Algeria per lavoro. La novità arriva direttamentefamiglia del giovane trasfertista. Una persona nei giorni scorsi è infatti arrivata a Roma dagli Stati Uniti per parlare di persona con il criminologo ingaggiatofamiglia, Michel Emi Maritato. L’uomo sarebbe stato infatti presente nell’hotel dove alloggiava Alexe avrebbe riferito circostanze importanti su quanto accadde quella tragica giornata. Si tratta per il momento di un racconto consegnato soltanto al consulente della famigliae sul quale c’è il massimo riserbo. Si tratterrebbe però, sottolinea Maritato, di una persona affidabile che ha deciso spontaneamente di parlare a distanza di quattrodopo avere visto che la vicenda ha ripreso vigore sui media.