Gita scolastica si trasforma in tragedia: Pagani piange uno studente di 18 anni

Un viaggio che doveva essere occasione di gioia e scoperta si èto in un dramma per il Liceo Scientifico “Mangino” di. Durante unain Spagna, lodi appena 18ha perso la vita in seguito a un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Il giovane era stato ricoverato per un virus febbrile, ma il quadro clinico si è aggravato fino al tragico epilogo.La notizia, apparsa su tutti i quotidiani online della provincia, ha scosso profondamente l’intera comunità paganese. Un dolore che attraversa famiglie, amici, insegnanti e istituzioni. Il sindaco di, Lello De Prisco, ha affidato ai social parole toccanti: “Era il momento delle risate. Era il momento di costruire ricordi indelebili di fratellanza, scoperta, crescita. Era il momento di fantasticare sui per sempre e sui sogni.