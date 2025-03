Quotidiano.net - Gioventù violenta. Accoltellato dopo la lite. Grave un sedicenne

di Alessandro D’AmatoROMAColpito al petto per dei vestiti non pagati. È quello che è successo sabato sera nel centro di Frascati alle porte di Roma a un minorenne, ferito da un ragazzo di un anno più piccolo di lui. La coltellata ha raggiunto ilvicino al cuore: ora è ricoverato in condizioni critiche al policlinico di Tor Vergata. Mentre l’altro è stato arrestato nella notte a casa della fidanzata a Ciampino. Tutto accade intorno alle 21 davanti al Carrefour di piazza Marconi, sempre piena di ragazzi alla sera nel week end. I due ragazzi si incontrano, discutono dei vestiti venduti e cominciano a litigare per il debito, prima verbalmente e alzando sempre di più la voce. Poi uno dei due estrae la lama nascosta nelle tasche e colpisce l’altro. Carabinieri e polizia cominciano le indagini, scoprono il legame tra i due e la questione dell’acquisto dei capi di abbigliamento.