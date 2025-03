Lanazione.it - Giovanni Grasso riceve il Leone d’oro al merito professionale

Arezzo, 31 marzo 2025 –, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo, ha ricevuto oggi il prestigiosod'Oro al, un riconoscimento assegnato a personalità di spicco che si distinguono per il loro eccezionale contributo nei rispettivi ambiti professionali. Il premio celebra il suo instancabile impegno nella valorizzazione della professione infermieristica, un percorso che lo ha visto ricoprire ruoli di rilievo come Presidente del Coordinamento OPI Toscana e Commissario della Commissione d'Albo Infermieri della Federazione Nazionale. Durante la sua carriera,ha promosso iniziative fondamentali per il miglioramento delle condizioni lavorative degli infermieri e per la tutela della loro sicurezza, ponendo particolare attenzione alla lotta contro la violenza sugli operatori sanitari.