Giovanna Civitillo Curiosità | Ecco Il Titolo Di Studio!

Scopri dove ha studiatoe qual è il suodi: un percorso impegnativo che l’ha portata dal balletto alla televisione italiana.Ildidi: tra talento, sacrifici e tanta disciplinaDietro al sorriso elegante e alla grazia con cui si muove in tv, c’è un percorso fatto di passione autentica e duro lavoro., oggi conosciuta come volto amato della televisione italiana e moglie di Amadeus, ha costruito le sue basi professionali in un’accademia che ha forgiato il suo talento fin da giovanissima.Originaria di una cittadina in provincia di Caserta,ha sempre avuto un obiettivo chiaro: diventare una ballerina professionista. Per realizzare questo sogno, si è iscritta all’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, un istituto noto per la sua formazione rigorosa nel campo delle arti sceniche, in particolare nella danza classica.