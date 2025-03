Ilrestodelcarlino.it - Giovane finisce fuori strada all’alba, mentre un’apecar vola nel campo

Ravenna, 31 marzo 2025 – Domenica di incidenti nel territorio faentino. Il primo ieri, verso le 5 di mattina in via Corleto. Un ventenne che stava viaggiando su una Opel Corsa da unalaterale, arrivato all’incrocio con via Corleto all’altezza del civico 139 ha perso il controllo dell’auto ed è finito neldi fronte, per terminare la sua corsa in un fosso. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Faenza. È arrivata anche l’elimedica da Bologna (abilitata per il volo notturno). Il ragazzo è stato portato in condizioni serie all’ospedale Bufalini. Nel pomeriggio, verso le 17, a Brisighella all’altezza di via Cavalieri di Vittorio Veneto un uomo alla guida di una Apecar è finito. Il 57enne, senza intervento di terzi, ha perso il controllo ed èto in untra i filari delle viti.