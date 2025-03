Giornate di Chiavari, seconda edizione al via dal 19 aprile

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio alla scoperta del territorio, tra esperienze culturali, artistiche e spirituali. Tornano, per la, le ‘di Chiavarì, il festival organizzato dall’assessorato al Turismo di, ideato e diretto da Massimiliano Finazzer Flory. ‘Il movimento è causa di ogni vità, dice l’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory che cita ‘il suo Leonardo da Vincì dopo il successo in Corea. Due i momenti principali del festival: il primo sarà dedicato alla Pasqua dal 19 al 21, il secondo dal 30 maggio al 2 giugno 2025. Verso è il filo conduttore di questa, un tema che attraversa la poesia, la storia, l’arte, la musica, lo spettacolo.‘Verso non è solo un’indicazione di luogo, ovvero, ma anche di tempo. Di un tempo altro che fa di verso anche una direzione poetica.