Sport.quotidiano.net - Giornata nera in Eccellenza, colpo playoff della Centese in Promozione. Il Sant’Agostino complica tutto. Attacco sterile, passa il Medicina

1 : Costantino (nella foto), Sarti, Roda, Frignani, Di Bari, Armaroli, Anostini, Iazzetta, Cazzadore, Cremaschi, Pinca. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Valesani, Corsi, Pellielo, Masiero, Landi, Franchi, Laurenti. All: Biagi: Stanzani, Cantelli, Cavina, Salcuni, Lambertini, Campomori, Barbaro, Cipriano, Boschi, Liverani, Fini. A disposizione: Turtura, Montalbani, El Abbassi, Penazzi, Selleri, El Bouhali, Mezzetti, Ghebreselassie, Vinci. All: Farneti Arbitro: Arienti di Cesena Marcatore: 6’ Barbaro Ilnon sfonda e perde in casa,ndosì la vita. Al ‘Renato Caselli’ i ramarri subiscono nei minuti iniziali il vantaggio e non riescono a pareggiare contro ilFossatone. La cronacagara. Dopo una prima fase di studio si sblocca il risultato a favoreformazione ospite.