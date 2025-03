Dilei.it - Giornata Mondiale dell’Autismo, perché nella donna è sottovalutato e cosa fare

Il 2 aprile si celebra la. E vengono subito alla mente le cifre e le differenze di genere. Apparentemente, infatti, le stime dicono che i disturbi dello spettro autistico e soprattutto il vero e proprio autismo interessino soprattutto i maschi, con una netta prevalenza nei maschi rispetto alle femmine con un rapporto di 4 a 1 (480/120 mila).Anche nell’infanzia, tra i 7 e 9 anni, colpisce circa 31 mila maschi e 8 mila femmine. Ma andando a spulciare le informazioni si scopre una realtà diversa. I disturbi dello spettro autistico, da sempre considerati ascrivibili soprattutto al sesso maschile, sono in realtà nel sesso femminile molto più frequenti di quanto si creda, ma non vengono riconosciuti a causa del diverso modo in cui i sintomi si declinano, che può in alcuni casi divenire piuttosto lontano dal quadro classico che si studia sui manuali, basato sui profili tipici dei pazienti maschi.