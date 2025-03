Lanazione.it - Giornata dell’autismo: murales, aquiloni e musica

Leggi su Lanazione.it

L’inaugurazione di un, la presentazione di un fumetto, laboratori nelle scuole e molto altro. E’ ricco il programma di iniziative per laMondiale della consapevolezza, fissata per mercoledì. Le attività sono già cominciate l’altro giorno con il percorso trekking "Sentiero Blu", a cura della Fondazione Opera Santa Rita (che si concluderà mercoledì con l’arrivo in Comune), e andranno avanti fino al 12 maggio. "Anche quest’anno l’amministrazione promuove una serie di iniziative insieme alle associazioni che sul territorio si occupano quotidianamente di autismo. Intendiamo consentire a Prato di diventare una città sempre più inclusiva e a misura delle persone disabili", hanno spiegato Lorenzo Tinagli, presidente del consiglio comunale, e la consigliera Francesca Faggi presentando le iniziative.