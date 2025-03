Ilgiorno.it - Giorgia Meloni sentita nel processo contro Fabrizio Corona per le notizie false sulla “love story” tra lei a Manlio Messina

Milano – Saràanche la presidente del Consiglionelper diffamazione aggravata, ex agente fotografico e fondatore del sito di gossip Dillingernews. L’oggetto del procedimento è un articolo pubblicato su tale piattaforma nell'ottobre 2023, in cui si ipotizzava un presunto “legame affettivo” tra, deputato di Fratelli d’Italia. Entrambi denunciaronoper quelle illazioni e lo scorso gennaiosono stati ammessi dal giudice come parti civili, rappresentati rispettivamente dagli avvocati Luca Libra e Mattia Serpotta.testimonierà da Palazzo Chigi. Il gossip e l’accusa Secondo l’accusa, sarebbe statoa diffondere la falsa notizia dopo aver effettuato verifiche che ne avrebbero dimostrato l’infondatezza.