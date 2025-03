Amica.it - Giorgia a sorpresa sul palco con Geolier, il video del duetto inedito

Leggi su Amica.it

(Ansa), oltre ad ospiti d’eccezione come Luche’, MV Killa e Yung Snapp, ha incantato il pubblico insieme a. I due oltre a cantare L’ultima canzone, traccia in cui avevano collaborato in passato, hanno portato in scena il brano sanremese diLa cura per me, in una versione con barre inedite di, facendo emozionare tutto il palazzetto. GUARDA LE FOTOa Sanremo 2025: una voce e mille talenti. Le foto più belle Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAsulcon, ildelAmica.