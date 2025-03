Thesocialpost.it - Gioacchino ucciso a calci e pugni per aver difeso il figlio: si costituiscono i due aggressori

Due giovani sono stati trattenuti nella caserma dei carabinieri di Partinico, in provincia di Palermo, dopo essersi presentati alle autorità in seguito alla morte diVaccaro, un fruttivendolo di 46 anni, aggredito in modo violento domenica sera in largo Avellone. La vittima è stata brutalmente colpita con, perdendo conoscenza, e nonostante i tempestivi soccorsi, è deceduta in ospedale. La Procura di Palermo ha avviato un’inchiesta e ha ordinato un’autopsia per accertare le cause del decesso.Vaccaro si era precipitato in strada per difendere il17enne, diventando vittima di un’aggressione mortale sotto gli occhi della moglie.La dinamica dell’aggressioneStando alle prime ricostruzioni, il tutto sarebbe partito da un diverbio stradale. Ildi Vaccaro, di 17 anni, avrebbe rimproverato due giovani per la loro guida spericolata.