Ginnastica nuove intercettazioni | Atlete costrette a stare in mutande dopo un errore

a spogliarsi per aver sbagliato un esercizio, tanto da rein. Oppure chiuse per punizione in uno stanzino piccolo e freddo senza cellulari e lasciate per terra.il caso Emanuela Maccarani, ex dt e allenatrice delle Farfalle, emergono ulterioriche gettanoombre sul mondo dellaitaliana. Come riporta la Gazzetta dello Sport, negli atti del processo contro Maccaraini ci sono infatti alcune conversazioni, risalenti al 2022, in cui a finire sotto accusa sarebbe Julieta Cantaluppi, ex allenatrice della SocietàFabriano, in cui si sono formate anche Sofia Raffaeli, bronzo ai Giochi di Parigi, e Milena Baldassarri., le: «chiuse per punizione negli stanzini»Fra le telefonate in questione c’è quella risalente al 17 novembre 2022, pocol’esplosione del caso Maccarani, fra Olga Tishina – vice dell’ex allenatrice delle Farfaelle – e la responsabile tecnica dellaEtruria Prato Natalia Nesvetova.