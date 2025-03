Ilnapolista.it - Ginnastica, l’assistente di Maccarani accusa: «L’ex coach della Raffaeli la lasciava in mutande se sbagliava un esercizio»

Emergono nuove intercettazioni in merito al “caso, legate alle denunce sulla scuola in cui si è formata Sofia, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si parlaex allenatrice Cantaluppi.Nuove intercettazioni nella, c’entra il bronzo olimpicoCome riportato dal CorriereSera:La rilettura delle intercettazioni commissionate dalla Procura di Monza ai Carabinieri sul «caso», effettuate negli ultimi mesi del 2022, apre infatti nuovi fronti di dissidio, mette sottoaltri tecnici e dirigenti rendendo più difficile far ripartire l’attività in un clima sereno. Uno dei nuovi elementi più critici è quello dei rapporti tra l’Accademia di Desio, governata in modo autoritario da Emanuela, e quella che veniva ritenuta un’oasi felice, la palestra di Fabriano dove cresceva la stella più luminosaritmica azzurra, Sofia, allenata (all’epoca) da Julieta Cantaluppi.