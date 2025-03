Ilfattoquotidiano.it - Gimenez sbaglia il rigore e il Milan perde a Napoli. Perché l’ha tirato lui? Il motivo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilsi impone per 2-1 sul, nel posticipo della 30esima giornata di Serie A. I gol di Politano dopo soli 2 minuti dal fischio d’inizio e Lukaku al 19esimo permettono agli uomini di Conte di restare in scia all’Inter. Prima del gol di Jovic all’84esimo, i rossoneri avrebbero potuto accorciare le distanze sulgià al 69esimo con, ma il messicano hato un calcio diche è stato parato da Meret. Nonostante il rigorista dei rossoneri sia Christian Pulisic, il numero 7 delsi è preso questa responsabilità fallendo però il tiro dal dischetto.Rafael Leao e l’americano hanno consegnato il pallone in mano anonostante non fosseil primo rigorista scelto da Conceicao. È probabile che i suoi due compagni di squadra abbiano fatto questo gesto per permettergli di sbloccarsi dopo un periodo complicato.