Ilnapolista.it - Gilmour riuscì nell’impresa di passare inosservato al murales di Maradona, ma ora non è più “uno qualunque” (The Athletic)

Billy, nonostante sia partito come un sostituto nel Napoli, nelle ultime settimane ha dimostrato che può essere un elemento importante della squadra.dialdiTheracconta che a ridosso delle feste natalizie è riuscito a mescolarsi nella folla dei Quartieri della città per andare a visitare ildicon la sua famiglia:Pochi giorni prima di Natale, Napoli è nella morsa di un boom turistico, con milioni di visitatori attirati in città da Elena Ferrante, Gomorra, Mare Fuori. La loro destinazione è sempre la stessa: in particolare la sera, la folla si appresta a visitare l’imponentedi Diego. Stare pazientemente in fila non è, ovviamente, un’opzione per gli attuali giocatori del Napoli.