Gilmour | Ecco cosa mi chiede Conte daremo tutto per i tifosi

Il centrocampista azzurro analizza la partita e si concentra sulle richieste del tecnico: l’analisi nel post partita di Napoli-Milan.Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto Billy, che ha commentato la partita tra Napoli e Milan, vinta dagli azzurri per 2-1.“Era la prima partita dopo gli impegni in Nazionale ed era importante per noi venire davanti ai nostrie realizzare una buona prestazione. Il primo tempo è stato ottimo, mentre le seconda metà della partita è stata un po’ diversa, perché abbiamo dovuto difendere molto. I tre punti, però, sono lapiù importante“, ha esordito il centrocampista scozzese.L’ex Brighton si è poi soffermato sul gol di Lukaku, che ha trovato il record elle 400 reti in carriera.“È pazzesco! Romelu è un top player e sono davvero felice di giocare al suo fianco.