Ilfattoquotidiano.it - Giannutri, vietata l’apicoltura sull’isola: “Mette a rischio le api selvatiche”. Le aziende in rivolta (e c’è chi ricorre al Tar)

“I risultati della ricerca sottolineano i rischi dell’introduzione di alte densità di api mellifere nelle aree protette e la necessità di rigorose valutazioni ecologiche preventive”. Uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology, secondo cui la presenza di api da mielela popolazione di api, ha avuto conseguenze notevoli per, l’isola più meridionale dell’arcipelago toscano: in base alle sue conclusioni, infatti, l’Ente parco delll’arcipelago ha deciso di non confermare le autorizzazioni per condurre. Una scelta che ha provocato ampio malcontento da parte degli apicoltori, spingendo un’azienda del settore a impugnare il provvedimento al Tar.La ricerca, realizzata dalle Università di Firenze e di Pisa con fondi del ministero dell’Ambiente, ha studiato per quattro anni i 18 alveari installati adal 2018, giungendo a rilievi allarmanti: “La competizione tra le api, insieme ai potenziali cambiamenti nella disponibilità di risorse a causa del cambiamento climatico, ha portato a un allarmante calo dell’80% dell’abbondanza di apiin quattro anni”, si legge.