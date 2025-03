Ilfattoquotidiano.it - Gianni Bugno: “Nascondevo i trofei in giornali e sacchetti. Dopo il malore fui abbandonato, mi salvò Chiappucci”

“La gente invidia chi vince o ha successo. L’invidia è un brutto sentimento. Mi piaceva essere considerato come gli altri, uno normale“. Manon è uno dei tanti. Nell’intervista concessa al Corriere della Sera, l’ex ciclista ha parlato della sua carriera sportiva, ma non solo. I successi in sella alla sua biciletta sono tantissimi: spiccano un Giro d’Italia (1990) in maglia rosa dalla prima all’ultima tappa (nemmeno Merckx e Pogacar ci sono riusciti), due Mondiali consecutivi, una Sanremo e un Lombardia. Quello che non lo rende però “uno normale” è anche ciò che ha fatto una volta sceso dalla sua bicicletta.ha infatti preso il brevetto di pilota d’elicottero. Per cosa lo usava? Per salvare vite umane in autostrada, in montagna o sulle piattaforme petrolifere. A 61 anni, ora si preoccupa ora di come migliorare la sicurezza in corsa per i suoi ex colleghi ciclisti.