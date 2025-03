Digital-news.it - GialappaShow torna su TV8 e Sky: Mago Forest alla guida, Elodie ospite speciale e tante novità

Leggi su Digital-news.it

Dopo il successo della scorsa edizione, la più vista di sempre, è ai blocchi di partenza la nuova stagione di, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, dal 31 marzo, ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.del programma confermatissimo il, mattatore assoluto e terzo vertice del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco nella prima puntata,, che oltre a cimentarsi nella co-conduzione, ci regalerà un duetto che promette scintille con Annalaisa.In questa nuova edizione, due new entry nella banda del: Giulia Vecchio, che vedremo già dprima puntata nei panni di Monica Setta,e Carlo Amleto, con delle performance musicali a sorpresa.