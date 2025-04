Bubinoblog - GIALAPPASHOW 2025: IL PIENO DI RISATE TRA NUOVE IMITAZIONI E CAVALLI DI BATTAGLIA

Leggi su Bubinoblog

Dopo il successo della scorsa edizione, la più vista di sempre, al via la nuova stagione disu Tv8, dal 31 marzo, ogni lunedì in prima serata.Alla guida del programma confermatissimo il Mago Forest; al suo fianco nella prima puntata Elodie, che oltre a cimentarsi nella co-conduzione, regalerà un duetto con Annalaisa.Due le new entry nella banda dello show: Giulia Vecchio, che vedremo già dalla prima puntata nei panni di Monica Setta, e Carlo Amleto, con performance musicali a sorpresa.Al via lepuntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, cui si aggiungerà lunedì come ospite straordinario Costantino Della Gherardesca. E al primo citofono suonerà Miriam, alias Brenda Lodigiani, che accoglie Valerio Mastandrea.Vecchie conoscenze delpropongono vecchi e nuovi personaggi: Valentina Barbieri nei panni di Michelle Hunziker, Brenda Lodigiani interpreta un’incredibile Marcella Bella, Max Giusti si trasforma in Renato Zero e Antonino Cannavacciuolo, Ubaldo Pantani debutta con il personaggio di Massimo Cacciari.