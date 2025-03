Tpi.it - Gialappa’s Show 2025: le anticipazioni, i comici e gli ospiti di oggi, 31 marzo

Leggi su Tpi.it

: le, ie glidi, 31Questa sera, lunedì 31, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno torna, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin dellaBand, prodotto da Banijay Italia, condotto dal Mago Forest, affiancato ogni sera da una co-conduttrice diversa. Tanti iche si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della. Vediamo ledi, cast,, conduttriceIn questa nuova edizione, due new entry nella banda del Gialappa: Giulia Vecchio, che vedremo già dalla prima puntata nei panni di Monica Setta, e Carlo Amleto, con delle performance musicali a sorpresa. Al via le nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, cui si aggiunge nella prima puntata come ospite straordinario Costantino Della Gherardesca.