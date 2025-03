Metropolitanmagazine.it - Geolier, gran finale per il tour con un triplo sold out al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery)

ha aperto il 2025 conche ha registrato ilout in tutti gli appuntamenti e si è concluso con le tre date aldi.Nei primi mesi dell’anno per il rapper di Scampia è arrivato un annuncio live molto importante: il 27 settembre, per la prima volta nella sua carriera, calcherà il palco di uno dei luoghi simbolo della musica italiana, l’Arena Di Verona. Un appuntamento speciale nell’iconica cornice dell’anfiteatro veronese, che chiuderà unade stagione live dell’artista, che lo ha visto nei palaseguito dai live all’Ippodromo di Agnano a Napoli in estate, insieme alle tappe nei festival della Penisola., le foto aldiDopo il primato conquistato l’estate scorsa grazie ai tre concerti consecutivi completamenteout allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (che nessun artista, internazionali inclusi, aveva mai raggiunto),ha superato ancora una volta se stesso con uno deipiù attesi del 2025, nel quale il rapper ha conquistatoout, raddoppi e triplette, con gli appuntamenti nei palanello Stivale.