Gaza Israele evacua Rafah | Stiamo tornando con grande forza Hamas | Chiunque nel mondo possegga armi combatta contro il piano di Trump

torna con l’esercito a, nel sud della Striscia dial confine con l’Egitto. “A tutti i residenti della Striscia diche si trovano nelle zone di, nei comuni di Al-Nasr e Al-Shawka, nelle aree regionali orientali e occidentali e nei quartieri di Al-Salam, Al-Manara e Qizan Al-Najjar – ha scritto – ha scritto su X il portavoce dell’Idf in lingua araba, Avichay Adraee -. Per la vostra sicurezza, dovete recarvi immediatamente nei rifugi di Al Mawasi”, nella zona meridionale dell’enclave. Questo perché “le forze di difesa israeliane stannoa combattere conper eliminare le capacità delle organizzazioni terroristiche in queste aree”. Lo scorso maggio Tel Aviv aveva lanciato unaoperazione nella città del sud della Striscia, lasciandola in gran parte in rovina.