Lapresse.it - Gaza, Idf emette ordine di evacuazione per gran parte di Rafah

Dopo la fine del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, mentre i negoziati per una nuova tregua e per il rilascio degli ostaggi israeliani procedono con difficoltà, prosegue il conflitto nella Striscia di. Oggi, lunedì, l’esercito israeliano ha emesso undiperdella città meridionale di. Ecco tutte le notizie dalla guerra di oggi.IN AGGIORNAMENTOIdfdiperdiL’esercito israeliano ha emesso undiche riguarda la maggiordella città meridionale dinella Striscia di. Lo scorso maggio, la grossa operazione dello Stato Ebraico nella città al confine con l’Egitto l’aveva lasciatademente in rovina. Da allora, le forze israeliane si sono impossessate di una zona cuscinetto strategica lungo il confine e non si sono ritirate come previsto dall’accordo di cessate il fuoco.