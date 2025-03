Lapresse.it - Gaza, i palestinesi lasciano Rafah dopo l’ordine di evacuazione di Israele

(LaPresse) Gli abitantidiper i civili della città nel sud diemesso da. “A tutti i residenti della Striscia nei comuni di Al-Nasr e Al-Shawka, nelle aree regionali orientali e occidentali e nei quartieri di Al-Salam, Al-Manara e Qizan Al-Najjar. Per la vostra sicurezza, dovete recarvi immediatamente nei rifugi di Al Mawasi”, ha scritto su X il portavoce dell’Idf in lingua araba, Avichay Adraee, affermando che “le forze di difesa israeliane stanno tornando a combattere con grande forza per eliminare le capacità delle organizzazioni terroristiche in queste aree”.la fine della tregua e il fallimento dei colloqui per la seconda fase dell’accordo lo Stato ebraico ha ripreso le operazioni militari nella Striscia contro Hamas il 18 marzo.