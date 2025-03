Gay Odin, un uovo di Pasqua gigante per i 2500 anni di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Undialto due metri per 350 chili di peso. A realizzarlo è stata la Fabbrica di Cioccolato Gay-nell’ambito del progetto “Millenaria” per celebrare idella città che, sul finire dell’800, accolse i due giovani cioccolatieri piemontesi Isidoroe Onorina Gay. “Dedicare l’– ha detto Sveva Maglietta, membro del Cda Gay-presentando l’ai giornalisti – è un atto di amore e di riconoscenza nei confronti di una città che è stata punto di partenza per un’avventura straordinaria. È qui che Isidoro e Onorina decisero di inaugurare, in Vico Vetriera a Chiaia, la Fabbrica di Cioccolato ed è sempre qui che, nel solco della tradizione, la nostra famiglia continua a portare avanti l’arte artigiana del cioccolato. Celebrarenell’anno del suoversario ci sembrava un atto dovuto, ma anche fortemente voluto.