Gatti più longevi, le razze che hanno una tempra speciale

I felini, rispetto ai cani, in media,un’aspettativa di vita maggiore. Adottarli, quindi, può essere più rincuorante in termini di legame affettivo che dura più a lungo; ma è anche una responsabilità a cui si deve tenere fede più a lungo, anche oltre i 20 anni. Fra ipiù, infatti, ci sonoche arrivano senza difficoltà alla doppia cifra e oltre.Alcuni sono più famosi – come il Siamese, il Persiano e il Siberiano – altri sono esemplari molto meno conosciuti, ma dal fascino indiscutibile ed esotico. Basti guardare negli occhi un Maine Coon o un Balinese. Sono tutti geneticamente predisposti a vivere sopra la media, e questa è un’ottima notizia.Una recente ricerca, pubblicata sul Journal of Feline Medicine and Surgery e condotta in Australia, ha portato alla luce dei numeri interessanti rispetto all’aspettativa di vita media dei felini.