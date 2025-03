Juventusnews24.com - Gasperini Juve, non ci sono più dubbi sul futuro del tecnico: si va verso questo scenario! Le ultimissime

Sky Sport ha fornito alcune importanti novità per quanto riguarda Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che ha già rivelato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026. Stando a quanto si apprende l'idea dell'allenatore sarebbe quella di lasciare la Dea già in estate per iniziare altrove un nuovo ciclo. Per questo motivo la separazione a fine stagione tra Gasperini (accostato anche alla panchina della Juve) e l'Atalanta è ora altamente probabile.