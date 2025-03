Notizie.com - Garlasco, la verità a un passo: ok alle nuove analisi del dna che riaccendono l’inchiesta sul caso Poggi

Nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: via libera dalla gip di Pavia all'incidente probatorio richiesto dalla Procura della Repubblica. La decisione della giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli è giunta pochi minuti fa. Al centro delle indagini c'è la figura di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Chiara. Sempio è indagato in concorso con altri o con Alberto Stasi (unico già condannato in via definitiva) per l'omicidio di Chiara, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Il 37enne è stato già indagato in passato e la sua posizione archiviata. Nei giorni scorsi Sempio è stato sottoposto al tampone salivare.