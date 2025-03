Agi.it - Garlasco, il gip di Pavia fissa l'incidente probatorio sul dna di Sempio

AGI - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua villetta diil 13 agosto 2007, sembra destinato a riaprirsi. La gip di, Daniela Garlaschelli, ha accolto la richiesta della Procura didi effettuare unper analizzare e comparare i campioni genetici con il DNA di Andrea, indagato in concorso con altri o con Alberto Stasi. La prima udienza dell', a cui parteciperanno i pm, la difesa die i legali della famiglia Poggi, èta per il 9 aprile. Il genetista Giardina come perito È il professor Emiliano Giardina, associato di genetica medica all'Università Tor Vergata di Roma, l'esperto individuato dalla gip diDaniela Garlaschelli per svolgere la perizia con la formula dell'