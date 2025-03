Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, il 9 aprile via all’incidente probatorio sul Dna di Andrea Sempio

Riparte la caccia alle tracce genetiche ritrovate sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a. Saranno comparate con il Dna di, indagato per l’omicidio della ventiseienne. Ma – in linea teorica – potrebbero essere confrontate anche con quello dell’allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto, con quello del padre e del fratello della vittima, nonché con ogni altro profilo maschile frequentasse la villetta di via Pascoli del paesino pavese. A disporlo è stata la giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli che ha dato l’ok– chiesto dalla Procura – e fissato per il 9il conferimento dell’incarico.A rappresentare la giudice ci sarà il genetista Emiliano Giardina, già noto per altri casi mediatici come l’omicidio di Yara Gambirasio, mentre per l’indagato– già archiviato otto anni fa per la stessa accusa – ci sarà l’ex comandante del Ris Luciano Garofano.