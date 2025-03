Ilnapolista.it - Garcia: «I Mondiali del 2026 sono l’ultima chance per Lukaku e De Bruyne, sono grandi leader»

Rudiè intervenuto ai microfoni di Canal+ dopo la vittoria del suo Belgio nella doppia sfida contro l’Ucraina, con 3 gol di. Durante l’intervista all’emittente, l’ex allenatore del Napoli ha parlato dei prossimie di come questi ultimi possano essere uno stimolo a fare bene per quei calciatori che non avranno più altredi parteciparvi, per motivi anagrafici.: «I prossimisaranno un’ultima opportunità per molti»Di seguito le sue parole a Canal +:Sulla vittoria contro l’Ucraina in Nations League.«Non è un sollievo, è una soddisfazione. In un certo senso, preferisco questo scenario. Piuttosto che aver vinto 3-0 due volte, o aver vinto ai rigori dopo due vecchi pareggi 0-0, preferisco aver perso 3-1 nella gara di andata. So che cicose da correggere, quindi posso usare questo per mostrare ai giocatori cosa non fare.