Gara sprint | tempi record Dominio keniota all’arrivo Trionfo anche per Cuccuru

Torna la grande corsa su strada a Modena e provincia, grazie alla Mezza Maratona d’Italia ed ai suoi 6.000 atleti che hanno percorso 21.0975 metri dal museo Ferrari di Maranello a piazza Roma a Modena (5.163 gli arrivati effettivi), mentre altri 4mila hanno partecipato sui circuiti non competitivi (5 e 10 chilometri). Diecimila runner totali per una festa dello sport e del territorio. Un grande evento, con grandissimo impegno di volontari e polizia municipale per l’attraversamento di una parte importante della nostra provincia. Venendo all’andamento tecnico della corsa, tutto è andato secondo le previsioni della vigilia, con nettosia in campo maschile che femminile. Partono subito velocissimi, tanto da essere già soli al terzo chilometro, Emmanuel Wafula e Cosmas Boi, che del resto vantavano personali ben più bassi degli altri concorrenti.