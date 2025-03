Game-experience.it - Gaming For Good: Naomi House e Jacksplace collaborano con Outright Games ed Humble Bundle

Leggi su Game-experience.it

Oggi,, hospice locali per bambini e giovani adulti gravemente malati, hanno annunciato la collaborazione con il principale editore di intrattenimento interattivo per famiglie,, per lanciare ufficialmente Game On. Ilè disponibile su PC in tutto il mondo e contribuirà a finanziare l’assistenza infermieristica specialistica presso. Ricco di una serie di titoli divertenti con personaggi amati dai bambini, Game Onè disponibile ora solo per un periodo di tempo limitato, dal 28 marzo al 18 aprile.Glisono raccolte a tempo limitato di giochi, libri, software e altro ancora. Attraverso le offerte a livelli di, più si contribuisce, più giochi si ricevono dalla gamma