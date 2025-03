Ilrestodelcarlino.it - Gadda non cerca scuse: "Approccio sbagliato. Consapevole della delusione dei nostri tifosi"

Massimoè onesto, come sempre: non è stata la partita che si aspettava e gli episodi hanno fatto il resto. "Abbiamo giocato una partita sottotono, con poco ritmo – attacca il mister di parte anconetana –, non abbiamo avuto un buon, e non ce lo aspettavamo, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma creato poco, al di là di qualche episodio dubbio e del palo. Ora la cosa più importante è portare la barca in porto, i 40 punti fatti finora da questa squadra, al di là del periodo negativo, brutto e difficile, sono tanti e importanti. Dobbiamo difenderli, poi si penserà al resto. I? La gente ci ha sempre aiutato e se in una partita come questa ci fischia o fa qualche coro va accettato. Ci sta". Sulla questione societaria dorica interviene il presidente onorario Vincenzo Guerini: "C’è stata un po’ di confusione a livello societario e mi auguro che martedì si definisca il tutto.