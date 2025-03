Anteprima24.it - Furti nelle abitazioni, arrestati 11 esponenti di una banda: colpi anche in Veneto

Tempo di lettura: 3 minutiDalle prime ore dell’alba di oggi 31 marzo, oltre 200 uomini della Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione finalizzata ad eseguire un decreto di fermo emesso da questa Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata ain abitazione, ricettazione e riciclaggio, oltre che numerose perquisizioni. Le indagini sono nate dal furto perpetrato da unadi 11 soggetti, la notte del 31 dicembre scorso, all’interno di un’abitazione di Santa Maria Capua Vetere.In quell’occasione i ladri, travisati e giunti a bordo di due autovetture con targhe rubate, si erano impossessati di denaro, gioielli ed altri valori, per un ammontare complessivo di 130.000 Euro, nonché di due pistole, legalmente detenute dal proprietario.