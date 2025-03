Lanazione.it - Furti nei supermercati, presa la banda

Bibbiena (Arezzo), 31 marzo 2025 – Tre persone arrestate per concorso in furto a seguito di altrettanti colpi commessi neidel Casentino. I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno individuato i responsabili lo scorso 27 marzo dopo i colpi messi a segno nei supermarket di Pratovecchio-Stia, Poppi, Bibbiena e Subbiano. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono state avviate dai militari dopo le segnalazioni di furto di superalcolici per un valore complessivo di oltre 2.000 euro. Un'operazione coordinata di osservazione e pedinamento ha portato al rintraccio dei sospettati a Subbiano, mentre avevano appena compiuto un ulteriore furto. Durante il controllo, all'interno delle loro autovetture sono state rinvenuta la reva e ulteriori prodotti di sospetta provenienza illecita, complessivamente più di 100 bottiglie di superalcolici.