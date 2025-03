Primacampania.it - Furti in abitazione in tutta Italia: 11 fermati a Castel Volturno

, CASERTA – Una banda specializzata neiin appartamento è stata smantellata dalla Polizia di Stato, che ha eseguito undici fermi su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L’organizzazione aveva base operativa a, nella località Destra, tra le zone più degradate del litorale casertano.I– dieci uomini e una donna, tutti di etnia rom provenienti dai campi del napoletano – sono accusati di associazione a delinquere finalizzata aiin, ricettazione e riciclaggio.Le indagini hanno documentato una lunga serie di colpi messi a segno non solo nel Casertano, ma anche in altre regioni d’, in particolare in Calabria, Emilia-Romagna e nelle province di Treviso e Venezia, con incursioni rapide e ben organizzate.